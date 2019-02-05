"Челси" и ПСЖ хотят приобрести полузащитника "Севильи"
"Челси" и ПСЖ заинтересованы в приобретении полузащитника "Севильи" Пабло Сарабию, утверждает Estadio Deportivo.
По информации источника, оба клуба хотят купить игрока в летнее трансферное окно.
26-летний Сарабия" - воспитанник "Реала». В "Севилью" он перешёл летом 2016 года из "Хетафе" за 1 миллион евро. Соглашение с клубом действует до лета 2020 года.
В текущем сезоне Сарабия участвовал в 21 матче, в которых отметился 7 голами и 7 результативными передачами.
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|Команда
|М
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|25
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|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11