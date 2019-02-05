"Челси" и ПСЖ хотят приобрести полузащитника "Севильи"

"Челси" и ПСЖ заинтересованы в приобретении полузащитника "Севильи" Пабло Сарабию, утверждает Estadio Deportivo.

По информации источника, оба клуба хотят купить игрока в летнее трансферное окно.

26-летний Сарабия" - воспитанник "Реала». В "Севилью" он перешёл летом 2016 года из "Хетафе" за 1 миллион евро. Соглашение с клубом действует до лета 2020 года.

В текущем сезоне Сарабия участвовал в 21 матче, в которых отметился 7 голами и 7 результативными передачами.

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