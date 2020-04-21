"Челси" и ПСЖ интересуются голкипером "Милана" Доннаруммой
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма этим летом может покинуть команду. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, в 21-летнем вратаре заинтересованы "Челси" и ПСЖ. Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард намерен найти голкипера, так как сомневается в игре Кепы Аррисабалаги.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" следит за результатами футболиста.
Трансферная стоимость игрока - 55 миллионов евро.
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|Команда
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|36
|12
|Саутгемптон
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|27
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|17
|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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