"Челси" и ПСЖ интересуются голкипером "Милана" Доннаруммой

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма этим летом может покинуть команду. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в 21-летнем вратаре заинтересованы "Челси" и ПСЖ. Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард намерен найти голкипера, так как сомневается в игре Кепы Аррисабалаги.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" следит за результатами футболиста.

Трансферная стоимость игрока - 55 миллионов евро.

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