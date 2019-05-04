"Челси" и ПСЖ могут совершить громкий обмен футболистами

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"Челси" и ПСЖ могут совершить громкий обмен футболистами

Лондонский "Челси" готов во время летнего трансферного окна расстаться с вингером Виллианом.

Ранее сообщалось, что "синие" могут продать бразильца "Барселоне" за 35 миллионов евро. А ещё, как стало известно Le 10 Sport, английский клуб рассматривает вариант с обменом 30-летнего футболиста на полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера.

В текущем сезоне 25-летний немец сыграл за парижан 42 матча, забил 5 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с французским грандом истекает в 2021 году.

Не пропустите: Абрамович не планирует продавать "Челси". | http://soccernews.ru

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