"Челси" и ПСЖ могут совершить громкий обмен футболистами
Лондонский "Челси" готов во время летнего трансферного окна расстаться с вингером Виллианом.
Ранее сообщалось, что "синие" могут продать бразильца "Барселоне" за 35 миллионов евро. А ещё, как стало известно Le 10 Sport, английский клуб рассматривает вариант с обменом 30-летнего футболиста на полузащитника ПСЖ Юлиана Дракслера.
В текущем сезоне 25-летний немец сыграл за парижан 42 матча, забил 5 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с французским грандом истекает в 2021 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14