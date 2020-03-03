"Челси" и ПСЖ нацелились на голкипера "Милана" Доннарумму

"Челси" и ПСЖ проявляют интерес к вратарю "Милана" Джанлуиджи Доннарумме, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, английский и французский клубы намерены приобрести игрока в летнее трансферное окно. "Челси", ПСЖ, а также мадридский "Реал" готовы платить ему восемь миллионов евро в год. Кроме того, голкипер входит в сферу интересов "Ювентуса". "Милан" может продать Доннарумму, чтобы получить дополнительные средства на усиление состава.

В нынешнем сезоне 21-летний Доннарумма провел за "Милан" 26 матчей во всех турнирах и пропустил 33 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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