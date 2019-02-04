"Челси" и ПСЖ поборются за лидера "Севильи"

Теги севильяпабло сарабияпсжчелситрансферы

"Челси" и ПСЖ поборются за лидера "Севильи"

"Челси" и ПСЖ поборются за ведущего полузащитника "Севильи" Пабло Сарабию, сообщает Etadio Deportivo.

По информации источника, лондонцы и парижане готовы купить 26-летнего испанца во время летнего трансферного окна. Отступные в контракте футболиста составляют 22 миллиона евро.

Контракт Сарабии с "Севильей" рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне воспитанник "Реала" сыграл за "нервионцев" 36 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.

Не пропустите: Три европейских топ-клуба готовы выложить 150 миллионов евро за лидера "Атлетико". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спортинг" согласился на условия "Зенита" по трансферу Акуньи

"Спортинг" согласился на условия "Зенита" по трансферу Акуньи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов