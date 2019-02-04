"Челси" и ПСЖ поборются за лидера "Севильи"

"Челси" и ПСЖ поборются за ведущего полузащитника "Севильи" Пабло Сарабию, сообщает Etadio Deportivo.

По информации источника, лондонцы и парижане готовы купить 26-летнего испанца во время летнего трансферного окна. Отступные в контракте футболиста составляют 22 миллиона евро.

Контракт Сарабии с "Севильей" рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне воспитанник "Реала" сыграл за "нервионцев" 36 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.

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