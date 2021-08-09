"Челси" и "РБ Лейпциг" интересуются Морибой

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"Челси" и "РБ Лейпциг" интересуются МорибойФото: инстаграм Морибы/Автор неизвестен

Молодой полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба в ближайшее время может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает журналист Мои Льоренс, за ситуацией с игроком следит "Челси", а "РБ Лейпциг" проявляет к нему наибольший интерес.

По информации источника, немецкий клуб считает его "золотым лотом" на нынешнем трансферном рынке.

Ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта намекал на скорый уход футболиста из-за его неуважения к клубу.

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