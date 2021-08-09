"Челси" и "РБ Лейпциг" интересуются Захаряном

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"Челси" и "РБ Лейпциг" интересуются Захаряном Фото: инстаграм "Динамо"

Хавбек "Динамо" Арсен Захарян попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы "РБ Лейпциг" и "Челси".

Отмечается, что для зарубежных клубов клаусула игрока составляет 12 миллионов евро. В следующем сезоне сумма вырастет до 15 миллионов евро.

"РБ Лейпциг" готов активировать опцию выкупа, однако прямо сейчас переход маловероятен.

В составе "Динамо" Захарян провел 16 игр, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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