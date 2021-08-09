"Челси" и "РБ Лейпциг" интересуются Захаряном
Фото: инстаграм "Динамо"
Хавбек "Динамо" Арсен Захарян попал в сферу интересов европейских топ-клубов.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", в услугах 18-летнего футболиста заинтересованы "РБ Лейпциг" и "Челси".
Отмечается, что для зарубежных клубов клаусула игрока составляет 12 миллионов евро. В следующем сезоне сумма вырастет до 15 миллионов евро.
"РБ Лейпциг" готов активировать опцию выкупа, однако прямо сейчас переход маловероятен.
В составе "Динамо" Захарян провел 16 игр, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
Читайте также: Рангник определил приоритетные трансферные планы "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Интер" расторг контракт с Наингголаном
-
1
Стало известно, когда пройдет первая пресс-конференция Месси в качестве игрока ПСЖ
-
Линекер высказался о переходе Месси в ПСЖ
-
Директор "Динамо" высказался о Захаряне
-
Официально: Месси - футболист ПСЖ (видео)
-
"Кадис" арендовал игрока "Реала"
-
Официально: Шалимов - главный тренер "Урала"
-
1
"Атлетико" предпринимал попытки подписать Месси
-
Ренату Санчеш заинтересовал два топ-клуба
-
Хавьер Тебас прокомментировал иск "Реала" против него
-
"Айнтрахт" объявил о подписании норвежского таланта из "Милана"
-
Официально: "Реал Мадрид" подаст в суд на Ла Лигу
-
"Реал Мадрид" готов действовать по трансферу Мбаппе
-
Отец Месси подтвердил переход игрока в ПСЖ
-
Ибрагимович пропустит старт сезона в Серии А
-
"Урал" близок к смене главного тренера
-
СМИ узнали размер зарплаты Месси в ПСЖ
-
"Айнтрахт" взял в аренду вингера "Милана"
-
ЦСКА огласил точный диагноз Заболотного
-
Надаль прокомментировал уход Месси из "Барселоны"