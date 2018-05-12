"Челси" и "Реал" могут обменяться игроками

"Челси" намерен заполучить вингера "Реала" Марко Асенсио.

Как сообщает испанская пресса, "аристократы" готовы включить в сделку одного из лидеров своей команды Нголо Канте.

В текущем сезоне Асенсио провел 51 игру, забил 11 голов и отдал 8 ассистов.

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