"Челси" и "Реал" не могут договориться о сумме сделки по Куртуа

"Челси" и "Реал" ведут переговоры по трансферу вратаря Тибо Куртуа, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, клубы не могут договориться о сумме сделки.

Дело в том, что "Реал" не намерен платить за бельгийца более 35 миллионов евро, а "Челси" считает такое предложение недостаточным.

Напомним, что контракт Куртуа с лондонским клубом истекает следующим летом, поэтому "синие" рискуют потерять его бесплатно.

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