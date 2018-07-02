"Челси" и "Рома" поборются за Шмейхеля

"Челси" и "Рома" поборются за вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "синие" и "волки" будут готовы купить датского стража ворот в случае потери своих основных голкиперов Тибо Куртуа и Алиссона соответственно.

Стоит отметить, что 31-летний Шмейхель хорошо себя проявил на ЧМ-2018. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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