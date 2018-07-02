"Челси" и "Рома" поборются за Шмейхеля

Теги ромачелсилестер ситикаспер шмейхель

"Челси" и "Рома" поборются за Шмейхеля

"Челси" и "Рома" поборются за вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "синие" и "волки" будут готовы купить датского стража ворот в случае потери своих основных голкиперов Тибо Куртуа и Алиссона соответственно.

Стоит отметить, что 31-летний Шмейхель хорошо себя проявил на ЧМ-2018. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Не пропустите: Шмейхель: "Мое огорчение невозможно описать словами, но я горжусь командой". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов