"Челси" и Рюдигер зашли в тупик в переговорах о новом контракте

Теги челсиантонио рюдигер

"Челси" и Рюдигер зашли в тупик в переговорах о новом контрактеФото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Немецкий защитник Антонио Рюдигер может покинуть "Челси" на правах свободного агента следующим летом.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу из издания The Telegraph,  переговоры между "Челси" и Рюдигером по новому контракту зашли в тупик из-за высоких требований игрока. 

По информации источника, мадридский "Реал", ПСЖ, "Бавария" и "Ювентус" внимательно следят за ситуацией".

Напомним, что соглашение Рюдигера с "Челси" истекает 30 июня 2022 года.

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