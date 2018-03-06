"Челси" и "Севилья" поборются за Оливера Торреса

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"Челси" и "Севилья" поборются за Оливера Торреса

"Челси" и "Севилья" проявляют интерес к полузащитнику "Порту" Оливеру Торресу, сообщает AS.

По сведениям издания, оба клуба намерены приобрести футболиста следующим летом. Португальцы могут продать игрока за девять миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Торрес провел за "Порту" 18 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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