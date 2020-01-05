"Челси" и "Шеффилд Юнайтед" вышли в 1/16 финала Кубка Англии. "Тоттенхэм" и "Мидлсбро" проведут переигровку

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"Челси" и "Шеффилд Юнайтед" вышли в 1/16 финала Кубка Англии. "Тоттенхэм" и "Мидлсбро" проведут переигровку

"Челси" обыграл "Ноттингем" в матче 1/32 финала Кубка Англии. 

В параллельных встречах турнира "Шеффилд Юнайтед" выиграл у "Файлда". "Кристал Пэлас" проиграл "Дерби Каунти". "Мидлсбро" и "Тоттенхэм" сыграли вничью, команды проведут переигровку.

"Кристал Пэлас" - "Дерби Каунти" - 0:1 (0:1)

Гол: Мартин, 32.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Кэйхилл, Келли, Ридевалд (Вудс, 76), Маккарти, Куяте, Миливоевич, Майер (Макартур, 39), Пьеррик (Томкинс, 73), Айю, Уикхэм.

"Мидлсбро" - "Тоттенхэм" - 1:1 (0:0)

Голы: Флетчер, 50 - 1:0, Лукас Моура, 61 - 1:1.

"Тоттенхэм": Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Эриксен, Уинкс (Ло Сельсо, 56), Дайер, Алли, Сессеньон (Ламела, 56), Сон Хын Мин, Лукас Моура.

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Дмитрий Владимирович
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