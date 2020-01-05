"Челси" и "Шеффилд Юнайтед" вышли в 1/16 финала Кубка Англии. "Тоттенхэм" и "Мидлсбро" проведут переигровку
"Челси" обыграл "Ноттингем" в матче 1/32 финала Кубка Англии.
В параллельных встречах турнира "Шеффилд Юнайтед" выиграл у "Файлда". "Кристал Пэлас" проиграл "Дерби Каунти". "Мидлсбро" и "Тоттенхэм" сыграли вничью, команды проведут переигровку.
"Кристал Пэлас" - "Дерби Каунти" - 0:1 (0:1)
Гол: Мартин, 32.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Кэйхилл, Келли, Ридевалд (Вудс, 76), Маккарти, Куяте, Миливоевич, Майер (Макартур, 39), Пьеррик (Томкинс, 73), Айю, Уикхэм.
"Мидлсбро" - "Тоттенхэм" - 1:1 (0:0)
Голы: Флетчер, 50 - 1:0, Лукас Моура, 61 - 1:1.
"Тоттенхэм": Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Эриксен, Уинкс (Ло Сельсо, 56), Дайер, Алли, Сессеньон (Ламела, 56), Сон Хын Мин, Лукас Моура.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14