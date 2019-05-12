"Челси" и "Тоттенхэм" финишировали в топ-4 и другие результаты 38-го тура АПЛ

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"Челси" и "Тоттенхэм" финишировали в топ-4 и другие результаты 38-го тура АПЛ

Завершился заключительный тур АПЛ. По итогам тура, места с 3-го по 6-е заняли - "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

"Кристал Пэлас" - "Борнмут" 5:3

Голы: Батшуайи, 24 - 1:0, Батшуайи, 32 - 2:0, Симпсон (аг), 37 - 3:0, Лерма, 45 - 3:1, Айб, 56 - 3:2, ван Анхолт, 65 - 4:2, Кинг, 73 - 4:3, Таунсенд, 80 - 5:3


"Фулхэм" - "Ньюкасл" 0:4

Голы: Шелви, 9 - 0:1, Перес, 11 - 0:2, Шер, 61 - 0:3, Рондон, 90 - 0:4


"Лестер" - "Челси" 0:0

"Челси": Кабальеро, Дзаппакоста, Аспиликуэта, Алонсо, Давид Луиз, Баркли (Ковачич, 76), Жоржиньо, Виллиан (Азар, 69), Лофтус-Чик, Педро, Игуаин (Жиру, 84).


"Бернли" - "Арсенал" 1:3

Голы: Обамеянг, 52 - 0:1, Обамеянг, 63 - 0:2, Барнс, 65 - 1:2, Нкетиа, 90 - 1:3

"Арсенал": Лено, Монреаль, Лихтштайнер, Мавропанос (Косьельни, 34), Мустафи, Гендузи, Уиллок (Нкетиа, 62), Эль-Ненни, Ивоби, Мхитарян, Обамеянг.    


"Манчестер Юнайтед" - "Кардифф" 0:2

Голы: Мендес-Лэйнг (пен), 23 - 0:1, Мендес-Лэйнг, 54 - 0:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот (Валенсия, 74), Джонс (Марсьяль, 46), Смоллинг, Янг, Погба, Перейра (Гомес, 74), Гринвуд, Мактомини, Лингард, Рэшфорд.


"Саутгемптон" - "Хаддерсфилд" 1:1

Голы: Редмонд, 41 - 1:0, Притчард, 55 - 1:1


"Тоттенхэм" - "Эвертон" 2:2

Голы: Дайер, 3 - 1:0, Уолкотт, 69 - 1:1, Тосун, 72 - 1:2, Эриксен, 75 - 2:2

"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Дайер, Сиссоко, Ламела (Скипп, 77), Алли (Ваньяма, 46), Эриксен, Лукас Моура, Льоренте (Янссен, 77).   


"Уотфорд" - "Вест Хэм" 1:4

Голы: Нобл, 15 - 0:1, Лансини, 39 - 0:2, Деулофеу, 46 - 1:2, Арнаутович, 71 - 1:3, Нобл (пен), 78 - 1:4

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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