"Челси" и "Тоттенхэм" финишировали в топ-4 и другие результаты 38-го тура АПЛ
Завершился заключительный тур АПЛ. По итогам тура, места с 3-го по 6-е заняли - "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
"Кристал Пэлас" - "Борнмут" 5:3
Голы: Батшуайи, 24 - 1:0, Батшуайи, 32 - 2:0, Симпсон (аг), 37 - 3:0, Лерма, 45 - 3:1, Айб, 56 - 3:2, ван Анхолт, 65 - 4:2, Кинг, 73 - 4:3, Таунсенд, 80 - 5:3
"Фулхэм" - "Ньюкасл" 0:4
Голы: Шелви, 9 - 0:1, Перес, 11 - 0:2, Шер, 61 - 0:3, Рондон, 90 - 0:4
"Лестер" - "Челси" 0:0
"Челси": Кабальеро, Дзаппакоста, Аспиликуэта, Алонсо, Давид Луиз, Баркли (Ковачич, 76), Жоржиньо, Виллиан (Азар, 69), Лофтус-Чик, Педро, Игуаин (Жиру, 84).
"Бернли" - "Арсенал" 1:3
Голы: Обамеянг, 52 - 0:1, Обамеянг, 63 - 0:2, Барнс, 65 - 1:2, Нкетиа, 90 - 1:3
"Арсенал": Лено, Монреаль, Лихтштайнер, Мавропанос (Косьельни, 34), Мустафи, Гендузи, Уиллок (Нкетиа, 62), Эль-Ненни, Ивоби, Мхитарян, Обамеянг.
"Манчестер Юнайтед" - "Кардифф" 0:2
Голы: Мендес-Лэйнг (пен), 23 - 0:1, Мендес-Лэйнг, 54 - 0:2
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот (Валенсия, 74), Джонс (Марсьяль, 46), Смоллинг, Янг, Погба, Перейра (Гомес, 74), Гринвуд, Мактомини, Лингард, Рэшфорд.
"Саутгемптон" - "Хаддерсфилд" 1:1
Голы: Редмонд, 41 - 1:0, Притчард, 55 - 1:1
"Тоттенхэм" - "Эвертон" 2:2
Голы: Дайер, 3 - 1:0, Уолкотт, 69 - 1:1, Тосун, 72 - 1:2, Эриксен, 75 - 2:2
"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Дайер, Сиссоко, Ламела (Скипп, 77), Алли (Ваньяма, 46), Эриксен, Лукас Моура, Льоренте (Янссен, 77).
"Уотфорд" - "Вест Хэм" 1:4
Голы: Нобл, 15 - 0:1, Лансини, 39 - 0:2, Деулофеу, 46 - 1:2, Арнаутович, 71 - 1:3, Нобл (пен), 78 - 1:4
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16