"Челси" и "Тоттенхэм" интересуются бывшим игроком "Рубина" и "Зенита"

Лондонские "Челси" и "Тоттенхэм" интересуются форвардом "Вест Бромвича" Хосе Саломоном Рондоном, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, "аристократы" и "шпоры" готовы составить конкуренцию землякам из "Вест Хэма" в борьбе за 28-летнего нападающего, ранее выступавшего в России за казанский "Рубин" и питерский "Зенит". Трансфер венесуэльца оценивается в 18 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Рондон забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за "Вест Бромвич".

Напомним, "Челси" рассматривал не менее 20-ти кандидатов на замену Конте. | soccernews.ru