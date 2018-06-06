"Челси" и "Тоттенхэм" интересуются бывшим игроком "Рубина" и "Зенита"

Теги челситоттенхэмвест хэм юнайтедвест бромвич альбионхосе саломон рондон

"Челси" и "Тоттенхэм" интересуются бывшим игроком "Рубина" и "Зенита"Лондонские "Челси" и "Тоттенхэм" интересуются форвардом "Вест Бромвича" Хосе Саломоном Рондоном, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, "аристократы" и "шпоры" готовы составить конкуренцию землякам из "Вест Хэма" в борьбе за 28-летнего нападающего, ранее выступавшего в России за казанский "Рубин" и питерский "Зенит". Трансфер венесуэльца оценивается в 18 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Рондон забил 10 мячей и сделал 4 результативные передачи в 40 матчах за "Вест Бромвич".

Напомним, "Челси" рассматривал не менее 20-ти кандидатов на замену Конте. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов