"Челси" и "Тоттенхэм" поборются за испанского голкипера
"Челси" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к испанскому вратарю "Ромы" Пау Лопесу, сообщает Estadio Deportivo.
По сведениям издания, лондонские клубы рассматривают вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Оба клуба могут предложить Лопесу статус резервного вратаря.
Стоит отметить, что испанец уже играл за "Тоттенхэм" в сезоне-2016/2017 на правах аренды.
В нынешнем сезоне 25-летний Лопес провел за "Рому" 34 матча во всех турнирах и пропустил 43 гола. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года. Ранее он играл за "Эспаньол" и "Бетис".
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