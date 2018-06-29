"Челси" и "Тоттенхэм" поборются за малийского хавбека

"Челси" и "Тоттенхэм" поборются за полузащитника "Порту" Муссу Марегу, сообщает португальская пресса.

"Синие" и "шпоры" считаются главными фаворитами в гонке за 27-летним малийцем, однако им готовы составить конкуренцию "Эвертон", "Вест Хэм" и "Шальке".

Отметим, что в контракте Мареги с "Порту" прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

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