"Челси" и "Тоттенхэм" попытаются купить Баркли в январе

Теги тоттенхэмчелсиэвертонросс баркли

"Челси" и "Тоттенхэм" попытаются купить Баркли в январе

"Челси" и "Тоттенхэм" в январе снова попытаюся приобрести полузащитника "Эвертона" Росса Баркли, сообщает The Times.

По сведениям издания, оба лондонских клуба намерены приложить максимум усилий, чтобы подписать перспективного хавбека, контракт которого с "ирисками" истекает следующим летом.

Напомним, что в последний день минувшего трансферного окна Баркли мог перейти в "Челси", но в итоге сделка сорвалась.  

Не пропустите: Баркли: "Я не проходил никаких медицинских осмотров в "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию

Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов