"Челси" и "Тоттенхэм" попытаются купить Баркли в январе

"Челси" и "Тоттенхэм" в январе снова попытаюся приобрести полузащитника "Эвертона" Росса Баркли, сообщает The Times.

По сведениям издания, оба лондонских клуба намерены приложить максимум усилий, чтобы подписать перспективного хавбека, контракт которого с "ирисками" истекает следующим летом.

Напомним, что в последний день минувшего трансферного окна Баркли мог перейти в "Челси", но в итоге сделка сорвалась.

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