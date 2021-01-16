"Челси" и "Тоттенхэм" поспорят за корейского защитника по прозвищу "Монстр"

Центральный защитник "Бэйцзин Гоань" Ким Мин Чжэ может продолжить карьеру в Англии.

По информации Mirror, в подписании корейского футболиста по прозвищу "Монстр" заинтересованы "Челси" и "Тоттенхэм".

Китайский клуб готов продать 24-летнего игрока и ждёт конкретных предложений по его трансферу.

Рыночная стоимость Чжэ оценивается в 2 миллиона евро. В составе "Бэйцзин Гоань" он провёл 57 матчей.

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