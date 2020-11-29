"Челси" и "Тоттенхэм" разошлись миром в лондонском дерби

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"Челси" и "Тоттенхэм" разошлись миром в лондонском дерби

"Челси" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в матче 10-го тура АПЛ.

"Челси" - "Тоттенхэм" - 0:0

"Челси": Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Ковачич, Канте, Маунт, Вернер (Пулишич, 74), Зиех (Хаверц, 83), Абрахам (Жиру, 79).

"Тоттенхэм": Ллорис, Орье, Родон, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 65), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 90+2), Кейн, Бергвайн (Дэйвис, 89).

"Шпоры" вернулись на 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. В активе "Челси" 19 баллов и 3 строчка.

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