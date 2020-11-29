"Челси" и "Тоттенхэм" разошлись миром в лондонском дерби
"Челси" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в матче 10-го тура АПЛ.
"Челси" - "Тоттенхэм" - 0:0
"Челси": Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Ковачич, Канте, Маунт, Вернер (Пулишич, 74), Зиех (Хаверц, 83), Абрахам (Жиру, 79).
"Тоттенхэм": Ллорис, Орье, Родон, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 65), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 90+2), Кейн, Бергвайн (Дэйвис, 89).
"Шпоры" вернулись на 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. В активе "Челси" 19 баллов и 3 строчка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18