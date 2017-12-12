"Челси" и "Тоттенхэм" в январе поборются за хавбека "Эвертона"

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"Челси" и "Тоттенхэм" в январе поборются за хавбека "Эвертона"

"Челси" и "Тоттенхэм" по-прежнему интересуются полузащитником "Эвертона" Россом Баркли, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "синие" и "шпоры" намерены побороться за 24-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что оба клуба пытались купить Баркли прошлым летом. Контракт хавбека с "ирисками" истекает по окончании нынешнего сезона.

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