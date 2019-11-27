"Челси" и "Валенсия" сыграли вничью в Лиге Чемпионов

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"Челси" и "Валенсия" сыграли вничью в Лиге Чемпионов

"Челси" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В составе хозяев голами отметились Карлос Солер и Даниэль Васс. У гостей забили Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.

"Валенсия" - "Челси" - 2:2 (1:1)

Голы: Солер, 40 - 1:0, Ковачич, 41 - 1:1, Пулишич, 50 - 1:2, Васс, 82 - 2:2.

Нереализованный пенальти: Парехо, 65 (вратарь)

"Валенсия": Силлессен, Хауме Коста (Гамейро, 67), Гарай, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Васс, Парехо, Торрес (Коклен, 74), Солер (Ли Кан Ин, 78), Родриго, Гомес.

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Зума, Кристенсен, Аспиликуэта, Жоржинью (Эмерсон, 72), Ковачич, Канте, Абрахам (Батшуайи, 46), Виллиан (Маунт, 80), Пулишич.

"Валенсия" с 8 баллами является лидером группы H, "Челси" с таким же количеством баллов занимает 2 строчку.

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