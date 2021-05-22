"Челси" и "Вест Хэм" могут провернуть обмен игроками

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"Челси" и "Вест Хэм" могут провернуть обмен игроками

Фото сайт "Челси"

СМИ узнали о возможном обмене футболистами между "Челси" и "Вест Хэмом" во время летнего трансферного окна.

По информации The Telegraph, "синие" готовы включить своего форварда Тэмми Абрахама в сделку по полузащитнику Деклану Райсу.

"Молотобойцы" требуют за 22-летнего опорника более 100 миллионов евро, поэтому "Челси" ищет варианты сбить цену на него.

За ситуацией также следят "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", но приоритет самого Райса - продолжение карьеры на "Стэмфорд Бридж".

Не пропустите: "Челси" готов включить в сделку по Кейну одного из своих футболистов. | http://soccernews.ru
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