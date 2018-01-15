"Челси" и "Вест Хэм" могут совершить обмен нападающими во время зимнего трансферного окна, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "молотобойцы" готовы отдать "синим" в аренду Энди Кэрролла, если в обратном направлении отправится Миши Батшуайи.

В этом сезоне 24-летний Батшуайи сыграл за "Челси" 21 матч, забил 7 голов и сделал 1 ассист. В активе 29-летнего Кэрролла 14 игр, 2 мяча и 1 результативная передача.

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