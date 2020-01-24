"Челси" и "Вест Хэм" отказались удовлетворять требования ЦСКА по трансферу Чалова

Переход нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в английский клуб во время зимнего трансферного окна вряд ли состоится.

Напомним, что интерес к 21-летнему россиянину проявляют "Челси" и "Вест Хэм".

Однако, как сообщает Daily Star, ни "синие", ни "молотобойцы" не намерены платить за форварда требуемые армейцами 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 27 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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