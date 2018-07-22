"Челси" и "Ювентус" могут обменяться защитниками

Теги челсиювентусданиэле руганидавид луиз

"Челси" и "Ювентус" могут обменяться защитникамиЛондонский "Челси" и туринский "Ювентус" могут обменяться своими защитниками, информирует Daily News.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" выступает не против того, чтобы в сделку по ее беку Даниэле Ругани, который близок к переезду на "Стэмфорд Бридж", был включен некогда ведущий игрок линии обороны "аристократов" Давид Луиз, потерявший место в стартовом составе своей команды.

Напомним,  "Челси" определил первого кандидата на замену Азару​​​​​​​. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов