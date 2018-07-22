"Челси" и "Ювентус" могут обменяться защитниками

Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" могут обменяться своими защитниками, информирует Daily News.

Так, по сведениям источника, "старая синьора" выступает не против того, чтобы в сделку по ее беку Даниэле Ругани, который близок к переезду на "Стэмфорд Бридж", был включен некогда ведущий игрок линии обороны "аристократов" Давид Луиз, потерявший место в стартовом составе своей команды.