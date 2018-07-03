"Челси" и "Ювентус" ведут переговоры по обмену нападающими

Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" ведут переговоры по обмену своими нападающими, информирует Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, стороны весьма активно обсуждают условия возможного переезда Гонсало Игуаина на "Стэмфорд Бридж" и возвращения Альваро Мораты в стан "старой синьоры". Отмечается, что клубы сумели серьезно продвинуться в переговорах по этому вопросу.

Напомним, "Ювентус" сделал первое предложение по Роналду. | soccernews.ru