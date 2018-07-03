"Челси" и "Ювентус" ведут переговоры по обмену нападающими

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"Челси" и "Ювентус" ведут переговоры по обмену нападающимиЛондонский "Челси" и туринский "Ювентус" ведут переговоры по обмену своими нападающими, информирует Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, стороны весьма активно обсуждают условия возможного переезда Гонсало Игуаина на "Стэмфорд Бридж" и возвращения Альваро Мораты в стан "старой синьоры". Отмечается, что клубы сумели серьезно продвинуться в переговорах по этому вопросу.

Напомним,  "Ювентус" сделал первое предложение по Роналду. | soccernews.ru

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