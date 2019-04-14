"Челси" имеет двух потенциальных покупателей

В ближайшее время "Челси" может быть продан другим владельцам.

По сведениям Daily Mail, заплатить за клуб требуемые 2,9 миллиарда евро готовы финансовые группы США и Азии. Ранее приобрести "синих" хотел богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф, однако он не готов расстаться с такой суммой денег.

Отмечается, что Роман Абрамович рассчитывает получить с продажи половину суммы.

Напомним, что в мае прошлого года Абрамовичу не выдали британскую визу и с того времени он не был на играх "Челси".

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