"Челси" имеет двух потенциальных покупателей
В ближайшее время "Челси" может быть продан другим владельцам.
По сведениям Daily Mail, заплатить за клуб требуемые 2,9 миллиарда евро готовы финансовые группы США и Азии. Ранее приобрести "синих" хотел богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф, однако он не готов расстаться с такой суммой денег.
Отмечается, что Роман Абрамович рассчитывает получить с продажи половину суммы.
Напомним, что в мае прошлого года Абрамовичу не выдали британскую визу и с того времени он не был на играх "Челси".
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|33
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|Тоттенхэм
|33
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|4
|Челси
|33
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал Лондон
|32
|63
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
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|14