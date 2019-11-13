"Челси", "Интер" и "Милан" поборются за 17-летнего аргентинца
Форвард "Атлетико Рафаэла" Матиас Годой привлёк внимание трёх европейских клубов, сообщает итальянская пресса.
17-летний футболист входит в сферу интересов "Челси", "Милана" и "Интера".
"Синие" пока ведут себя наиболее настойчиво, уже предложив за аргентинца 3,5 миллиона евро.
В составе "Атлетико Рафаэла" Годой забил 1 гол в 5 матчах. Его рыночная стоимость - 750 тысяч евро.
Не пропустите: Лэмпард ввел серьезные штрафы для провинившихся игроков "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Бавария" определилась с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера
-
Уткин - о Сёмине: "Юрий Палыч - повёрнутый ЗОЖник"
-
1
Промес считает Карреру топ-тренером
-
"Челси", "Интер" и "Милан" поборются за 17-летнего аргентинца
-
ЦСКА договорился о покупке хавбека "Нефтехимика" Макарова
-
Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"
-
1
Уткин: "Тамбов" стоит меньше, чем Дзюба достал из кармана Быстрова"
-
1
Главные новости дня: 12 ноября
-
Мойсе Кин может вернуться в Италию
-
1
Родриго: "Меня еще рано считать заменой Роналду"
-
"Атлетико" нацелился на Кавани
-
Модрич - обладатель награды Golden Foot
-
Клопп: "VAR никогда не будет на 100% точным"
-
1
В Бразилии ни один клуб не готов заплатить "Спартаку" требуемую сумму за Рошу
-
Де Лаурентис задумался о продаже "Наполи"
-
Два клуба АПЛ хотят подписать Мертенса
-
"Милан" отказался от трансфера нападающего "Ювентуса"
-
1
"Реал" готов почти в два раза побить трансферный рекорд
-
3
Тренер "Леганеса": "Я понятия не имею, как остановить Месси"
-
Президент "Наполи" собирается урезать зарплаты игрокам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7