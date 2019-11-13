"Челси", "Интер" и "Милан" поборются за 17-летнего аргентинца

Форвард "Атлетико Рафаэла" Матиас Годой привлёк внимание трёх европейских клубов, сообщает итальянская пресса.

17-летний футболист входит в сферу интересов "Челси", "Милана" и "Интера".

"Синие" пока ведут себя наиболее настойчиво, уже предложив за аргентинца 3,5 миллиона евро.

В составе "Атлетико Рафаэла" Годой забил 1 гол в 5 матчах. Его рыночная стоимость - 750 тысяч евро.

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