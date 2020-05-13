"Челси" интересен хавбек "Манчестер Юнайтед"

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"Челси" интересен хавбек "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Анхель Гомес попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Daily Mirror, "синие" намерены заполучить 19-летнего игрока летом, когда у него истечет контракт с "МЮ".  Ранее Гомес отказался от продления соглашения с клубом.

"Челси" уверен, что Гомес согласится на переход, так как клуб готов пообещать ему регулярную игровую практику.

В текущем сезоне Гомес провел 13 игр, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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