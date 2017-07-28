"Челси" интересуется Баркли

"Челси" интересуется хавбеком "Эвертона" Россом Баркли, который через год может стать свободным агентом.

В "Эвертоне" надеются продать 23-летнего футболиста за 50 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что "Челси" проявляет интерес к хавбеку "Арсенала" Алексу Окслейд-Чемберлену.

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