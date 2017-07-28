"Челси" интересуется Баркли

Теги эвертонросс баркли

"Челси" интересуется Баркли"Челси" интересуется хавбеком "Эвертона" Россом Баркли, который через год может стать свободным агентом.

В "Эвертоне" надеются продать 23-летнего футболиста за 50 миллионов фунтов. 

Ранее сообщалось, что "Челси" проявляет интерес к хавбеку "Арсенала" Алексу Окслейд-Чемберлену. 

Читайте: Куман: "Баркли уйдет из "Эвертона" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов