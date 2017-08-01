"Челси" интересуется Дринкуотером

Полузащитник "Лестера" Дэниэл Дринкуотер может этим летом сменить клубную прописку, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, на 27-летнего футболиста претендует лондонский "Челси". Детали возможного трансфера пока неизвестны.

В прошлом сезоне Дринкуотер сыграл за "Лестер" 43 матча, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

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