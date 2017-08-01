"Челси" интересуется Дринкуотером

Теги челсилестер ситидэниел дринкуотер

"Челси" интересуется Дринкуотером

Полузащитник "Лестера" Дэниэл Дринкуотер может этим летом сменить клубную прописку, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, на 27-летнего футболиста претендует лондонский "Челси". Детали возможного трансфера пока неизвестны.

В прошлом сезоне Дринкуотер сыграл за "Лестер" 43 матча, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

Не пропустите: "Челси" договорился об аренде Ренату Санчеша. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов