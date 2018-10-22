"Челси" интересуется двумя форвардами из Серии А

Теги кшиштоф пентекчелсимауро икарди

"Челси" интересуется двумя форвардами из Серии АЛондонский "Челси" интересуется двумя форвардами из итальянской Серии А, информирует Daily Mail.

Так, согласно сведениям источника, "аристократы" следят за Мауро Икарди из миланского "Интера" и Кшиштофом Пентеком из "Дженоа". При этом приоритетным вариантом английский клуб видит для себя трансфер первого, однако из-за его высокой трансферной стоимости, которая равняется порядка 100 миллионам евро, он в итоге может отдать предпочтение поляку.

Напомним, Азар пропустит ближайшие матчи "Челси". | soccernews.ru

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