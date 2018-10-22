"Челси" интересуется двумя форвардами из Серии А

Лондонский "Челси" интересуется двумя форвардами из итальянской Серии А, информирует Daily Mail.

Так, согласно сведениям источника, "аристократы" следят за Мауро Икарди из миланского "Интера" и Кшиштофом Пентеком из "Дженоа". При этом приоритетным вариантом английский клуб видит для себя трансфер первого, однако из-за его высокой трансферной стоимости, которая равняется порядка 100 миллионам евро, он в итоге может отдать предпочтение поляку.

Напомним, Азар пропустит ближайшие матчи "Челси". | soccernews.ru