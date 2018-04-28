"Челси" интересуется двумя футболистами "Наполи"

Теги эльсеид хюсайкалиду кулибаличелсинаполи

"Челси" интересуется двумя футболистами "Наполи"

"Челси" нацелился на двух защитников "Наполи".

Как сообщает Metro, речь идет о Калиду Кулибали и Эльсеиде Хюсае. Отмечается, что за Кулибали "синие" готовы выложить 74 миллиона евро.

Ранее ходили слухи, что в услугах Кулибали заинтересован "Арсенал".

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