"Челси" интересуется двумя игроками "Интера"

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"Челси" интересуется двумя игроками "Интера"

Лондонский "Челси" претендует на двух игроков "Интера", сообщает итальянская пресса.

Скауты "синих" следят за защитником Миланом Шкриньяром и хавбеком Антонио Кандревой. В частности, представители английского клуба посетят воскресный матч "нерадзурри" с "Аталантой".

Впрочем, руководство "Интера" уже дало понять, что эти футболисты не продаются.  

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