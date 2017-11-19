"Челси" интересуется двумя игроками "Интера"

Лондонский "Челси" претендует на двух игроков "Интера", сообщает итальянская пресса.

Скауты "синих" следят за защитником Миланом Шкриньяром и хавбеком Антонио Кандревой. В частности, представители английского клуба посетят воскресный матч "нерадзурри" с "Аталантой".

Впрочем, руководство "Интера" уже дало понять, что эти футболисты не продаются.

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