"Челси" интересуется экс-форвардом "Зенита"

Теги челсивест бромвич альбионхосе саломон рондон

"Челси" интересуется экс-форвардом "Зенита"Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон может перебраться в "Челси".

По информации Sky Sport Italia, лондонский клуб уже начал переговоры о переходе форварда "Ромы" Эдина Джеко, но из-за трудностей "синие" отказались от покупки боснийца.

В текущем сезоне 28-летний венесуэлец забил пять голов и один раз ассистировал партнерам по команде.

С 2014 по 2015-й год Рондон играл за "Зенит".

Читайте: Рондон стал вторым футболистом, забившим три гола головой в одном матче АПЛ  | http://soccernews.ru

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