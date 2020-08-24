"Челси" интересуется французским защитником
Лондонский "Челси" нацелился на бывшего защитника "Ниццы" Маланга Сарра, сообщает Sky Sports.
По информации источника, "синие" хотят подписать 21-летнего футболиста и отдать его в аренду.
Сейчас французский центрбек является свободным агентом, поэтому "Челси" может заполучить его бесплатно.
Сарр покинул "Ниццу" этим летом в связи с истечением срока контракта. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.
Не пропустите: "Челси" намерен купить голкипера "Ренна" Менди. | http://soccernews.ru
главное
-
Главные новости дня: 23 августа
-
"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу Чемпионов. Фото с церемонии награждения
-
"Бавария" встретится с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА
-
"Бавария" обыграла ПСЖ и стала победителем Лиги Чемпионов
-
Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в "Рому"
Лента новостей
-
У хавбека "Спартака" Тиля есть несколько предложений от других клубов
-
Флик прокомментировал победу "Баварии" в финале Лиги Чемпионов
-
"Челси" интересуется французским защитником
-
В Париже произошли погромы после финала ЛЧ. Более 80 человек задержаны
-
Тухель прокомментировал поражение ПСЖ от "Баварии" в финале Лиги Чемпионов
-
Левандовски отреагировал на победу в ЛЧ
-
Коман признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов
-
Финал Лиги Чемпионов закончился со счётом 1:0 впервые за 22 года
-
Флик выигрывает трофей с "Баварией" в среднем каждые 12 матчей
-
Главные новости дня: 23 августа
-
"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу Чемпионов. Фото с церемонии награждения
-
"Бавария" установила уникальный рекорд Лиги Чемпионов
-
"Спартак" обратился к болельщикам после победы над "Локомотивом"
-
"Бавария" встретится с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА
-
2
"Бавария" обыграла ПСЖ и стала победителем Лиги Чемпионов
-
"Алавес" арендовал бразильского нападающего Дейверсона
-
Пьянич, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии
-
Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в "Рому"
-
Крал: "Счастлив, что помог "Спартаку" голевой передачей"
-
Евсеев подвел итоги матча "Уфы" с "Ростовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18