"Челси" интересуется французским защитником

Лондонский "Челси" нацелился на бывшего защитника "Ниццы" Маланга Сарра, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "синие" хотят подписать 21-летнего футболиста и отдать его в аренду.

Сейчас французский центрбек является свободным агентом, поэтому "Челси" может заполучить его бесплатно.

Сарр покинул "Ниццу" этим летом в связи с истечением срока контракта. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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