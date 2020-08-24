"Челси" интересуется французским защитником

Теги челсиниццамаланг сарртрансферы

"Челси" интересуется французским защитником

Лондонский "Челси" нацелился на бывшего защитника "Ниццы" Маланга Сарра, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "синие" хотят подписать 21-летнего футболиста и отдать его в аренду.

Сейчас французский центрбек является свободным агентом, поэтому "Челси" может заполучить его бесплатно.

Сарр покинул "Ниццу" этим летом в связи с истечением срока контракта. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" намерен купить голкипера "Ренна" Менди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В Париже произошли погромы после финала ЛЧ. Более 80 человек задержаны

В Париже произошли погромы после финала ЛЧ. Более 80 человек задержаны

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов