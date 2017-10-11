"Челси" интересуется ганским форвардом Боакье

"Челси" проявляет интерес к ганскому нападающему "Црвены Звезды" Ричмонду Боакье, сообщает AS.

По сведениям издания, главный тренер лондонского клуба Антонио Конте недоволен тем, как укомплектована атакующая линия команды и настаивает на приобретении форварда в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 24-летний Боакье провел 16 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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