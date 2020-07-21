"Челси" интересуется голкипером "Барселоны" Тер-Штегеным

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в "Челси". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, "синие" недовольны результатами молодого вратаря Кепы Аррисабалаги и ищет ему подходящую замену.

Клуб понимает, что заполучить голкипера сборной Германии будет непросто, несмотря на то, что "Барселона" еще не договорилась с футболистом о новом контракте.

Также "Челси" интересуется вратарем "Атлетико" Яном Облаком.

А еще: "Он сейчас вряд ли кому-то нужен". Селюк высказался о возвращении Смолова в "Локомотив"| http://soccernews.ru