"Челси" интересуется хавбеком сборной Украины

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал трансферной целью "Челси", сообщают украинские СМИ.

26-летнего футболиста приметил один из тренеров "синих" Клод Макелеле. По словам француза, он уже поделился наблюдениями об игре хавбека сборной Украины со скаутами лондонского клуба.

Напомним, что Малиновский перешёл в "Аталанту" минувшим летом из "Генка", в его активе 8 сыгранных матчей.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 12,5 миллионов евро.

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