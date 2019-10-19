"Челси" интересуется хавбеком сборной Украины
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал трансферной целью "Челси", сообщают украинские СМИ.
26-летнего футболиста приметил один из тренеров "синих" Клод Макелеле. По словам француза, он уже поделился наблюдениями об игре хавбека сборной Украины со скаутами лондонского клуба.
Напомним, что Малиновский перешёл в "Аталанту" минувшим летом из "Генка", в его активе 8 сыгранных матчей.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 12,5 миллионов евро.
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