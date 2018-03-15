"Челси" интересуется хавбеком "Ювентуса"

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"Челси" интересуется хавбеком "Ювентуса"Лондонский "Челси" интересуется полузащитником туринского "Ювентуса" Квадво Асамоа, информирует The Sun.

По сведениям издания, "аристократы" рассматривают вопрос о подписании 29-летнего хавбека "старой сеньоры" уже ближайшим летом. Заполучить игрока сборной Ганы клуб из столицы Британии может совершенно бесплатно, так как срок действия контракта футболиста с "Юве" истекает по окончанию текущего сезона.

Напомним, вчера "Челси" разгромно уступил "Барселоне". | soccernews.ru

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