"Челси" интересуется хавбеком "Ювентуса"

Лондонский "Челси" интересуется полузащитником туринского "Ювентуса" Квадво Асамоа, информирует The Sun.

По сведениям издания, "аристократы" рассматривают вопрос о подписании 29-летнего хавбека "старой сеньоры" уже ближайшим летом. Заполучить игрока сборной Ганы клуб из столицы Британии может совершенно бесплатно, так как срок действия контракта футболиста с "Юве" истекает по окончанию текущего сезона.

Напомним, вчера "Челси" разгромно уступил "Барселоне". | soccernews.ru