"Челси" интересуется хавбеком "Ювентуса"

Лондонский "Челси" интересуется полузащитником туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио, информирует SkySports.

Так, по сведениям источника, в 32-летнем хавбеке "старой синьоры" "аристократы" видят потенциальную замену своему ведущему игроку середины поля Н'Голо Канте, к которому проявляют интерес ряд европейских топ-клубов.

В завершившемся сезоне Маркизио сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за "Ювентус".

Напомним, Сарри обойдется "Челси" почти в 40 миллионов евро. | soccernews.ru