"Челси" интересуется хавбеком "Ювентуса"

Теги челсиювентусклаудио маркизио

"Челси" интересуется хавбеком "Ювентуса"Лондонский "Челси" интересуется полузащитником туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио, информирует SkySports.

Так, по сведениям источника, в 32-летнем хавбеке "старой синьоры" "аристократы" видят потенциальную замену своему ведущему игроку середины поля Н'Голо Канте, к которому проявляют интерес ряд европейских топ-клубов.

В завершившемся сезоне Маркизио сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за "Ювентус".

Напомним, Сарри обойдется "Челси" почти в 40 миллионов евро. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов