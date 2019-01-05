"Челси" интересуется игроком "Кальяри"

"Челси" интересуется полузащитником "Кальяри" Николо Бареллой. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Ранее игроком также интересовались "Наполи", "Интер" и "Милан".

"Челси" видят в игроке возможную замену Сеску Фабрегасу, который в скором перейдет в "Монако".

"Кальяри" готов отпустить итальянца не менее, чем за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Барелла участвовал в 18 матчах и забил 1 гол.

А еще: Руководство "Реала" недовольно действиями футболистов и тренера в игре против "Вильярреала"| http://soccernews.ru