"Челси" интересуется итальянским хавбеком

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"Челси" интересуется итальянским хавбеком

Лондонский "Челси" интересуется полузащитником "Аталанты" Брайаном Кристанте, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "синие" намерены попытаться купить 23-летнего итальянца ближайшим летом. На хавбека также претендуют "Арсенал" и "Рома".

В этом сезоне Кристанте сыграл за "Аталанту" 44 матча, забил 12 голов и сделал 4 результативных передачи.

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