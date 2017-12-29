"Челси" интересуется Карраско

"Челси" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Атлетико" Яннику Феррейре Карраско, сообщает AS.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что "матрасники" готовы продать 24-летнего бельгийца, так как у него регулярно возникают конфликты с другими игроками.

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