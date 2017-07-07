"Челси" интересуется Кейта

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"Челси" интересуется Кейта

"Челси" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Лацио" Бальде Кейта, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Римляне оценивают игрока в 30 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт истекает через гол. Также форвард входит в сферу интересов "Милан", "Интер", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

22-летний Кейта выступает за "Лацио" с 2013 года, провел за клуб 137 матчей и забил 31 гол.

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