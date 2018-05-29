"Челси" интересуется лидером "Байера"

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"Челси" интересуется лидером "Байера"

Лондонский "Челси" интересуется ведущим вингером "Байера" Леоном Бэйли, сообщает The Metro.

По сведениям издания, "синие" рассматривают вариант с приобретением 20-летнего ямайца в летнее трансферное окно.

Напомним, что на Бэйли также претендуют "Реал", "Бавария" и "Манчестер Сити". 

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