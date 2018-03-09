"Челси" интересуется наставником клуба из Чемпионшипа
"Челси" проявляет интерес к главному тренеру "Фулхэма" Славише Йокановичу, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, руководство лондонцев привлекает тот факт, что сербский специалист является приверженцем атакующего стиля футбола.
Ранее сообщалось, что "аристократы" могут уволить нынешнего наставника Антонио Конте, если команда не попадет в Лигу Чемпионов по итогам сезона.
Что касается Йокановича, то "Фулхэм" под его руководством занимает четвертое место в Чемпионшипе.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|30
|60
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|29
|53
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
|11
|Эвертон
|29
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
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|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|29
|27
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|Сток Сити
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|20
|Вест Бромвич Альбион
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