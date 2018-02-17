"Челси" интересуется одним из лидеров "Уотфорда"

Форвард "Уотфорда" Ришарлисон попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Tribalfootball, "синие" попробуют подписать игрока в летнее трансферное окно. Соглашение Ришарлисона с "Уотфордом" действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне Ришарлисон сыграл 30 матчей, отметился 5 голами и 5 ассистами.

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