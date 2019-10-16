"Челси" интересуется перспективным итальянцем

Полузащитник "Кьево" Эмануэль Вигнато может продолжить карьеру в Англии, сообщает итальянская пресса.

На 19-летнего футболиста нацелился лондонский "Челси", который уже отправлял своих скаутов для просмотра его игры.

Помимо "синих" перспективным хавбеком интересуются "Бавария", "Интер" и "Милан".

В текущем сезоне Вигнато сыграл за "Кьево" 9 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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